A1-Brücke: Leverkusener Ingenieure wenden sich an Lammert

2016-12-20T20:22+0100 2016-12-21T00:00+0100

Im Streit um den Neubau der A1-Rheinbrücke haben sich zwei Leverkusener Ingenieure jetzt an einen prominenten Bundespolitiker gewandt: In einem offenen Brief bitten sie Bundestagspräsident Norbert Lammert um Auskunft darüber, was nun mit ihren Vorschlägen zu einer Alternativlösung geschieht. Von Peter Clement, Leverkusen