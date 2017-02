Mönchengladbach: Bund fördert zwei städtische Bildungskoordinatoren

Bildungsangebote für Flüchtlinge sollen ab März dieses Jahres bei der Stadtverwaltung zusammengeführt und koordiniert werden. Dann nämlich nehmen zwei entsprechende Koordinatoren ihre Arbeit auf. Sie sollen helfen, Flüchtlingen passende Bildungszugänge zu vermitteln. Die beiden Stellen werden vom Bund für einen Zeitraum von zwei Jahren gefördert. Dafür bekommt die Stadt rund 246.000 Euro aus Berlin, teilte die Mönchengladbacher Bundesabgeordnete Gülistan Yüksel (SPD) nun mit.

Dieses Programm sei deshalb so wichtig, so Yüksel, "weil Bildung eine Grundvoraussetzung dafür ist, dass Neuzugewanderte eine Perspektive haben und in Zukunft ihren Beitrag für unsere Gesellschaft leisten können". Den Kommunen komme nicht nur bei der Erstversorgung und Unterbringung von Geflüchteten eine maßgebliche Rolle zu. Auch danach gelte es, Neuankömmlinge beim Einstieg in Kindergarten, Schule, berufliche wie allgemeine Weiterbildung durch Orientierungs- und Beratungsangebote zu unterstützen. "Dazu müssen die beteiligten Akteure zusammengebracht und vernetzt, die vorhandenen Maßnahmen abgestimmt sowie neue Angebote passgenau ins Leben gerufen werden", erklärt Yüksel weiter.

Eingebettet ist die Fördermaßnahme in ein bereits seit Mitte 2014 laufendes Strukturförderprogramm. Dessen Idee ist es, innerhalb der Kommunalverwaltungen Strukturen auf- oder auszubauen, um Bildung als ämter- und ressortübergreifende Querschnittsaufgabe umsetzen zu können. "Schon seit letztem Jahr fördert der Bund einen Bildungsmanager und Bildungsmonitorer in der Verwaltung. Ihre Aufgabe ist die Bestandsaufnahme und Vernetzung aller Bildungsangebote. Als mögliches Ziel ist eine zentrale Anlaufstelle denkbar", so Gülistan Yüksel weiter.

Quelle: RP