EM 2024 in Mönchengladbach?: Gladbachs große EM-Wette

Wenn der DFB unsere Stadt als Spielort zur EM 2024 nominieren sollte, was wären Sie bereit,

dafür zu tun? Vier Prominente verraten es im Video – und wir rufen die RP-Leser dazu auf, mitzumachen. Aus Ihren Videoclips machen wir unser eigenes Bewerbungsvideo. Von Andreas Gruhn und Sabine Kricke

Man kann von Marcel Reif halten, was man will. Dass er aber keinen Mut hat, kann man dem früheren deutschen Vorzeige-Fußball-Kommentator nicht vorhalten. Also versprach er, falls RB Leipzig Deutscher Meister werden solle, dann würde er nackt über den Marktplatz rennen. Wir halten beides nicht unbedingt für eine gute Idee, sondern wollen lieber etwas ganz anderes wissen: Was wären denn die Gladbacher bereit dafür zu tun, sollte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) Mönchengladbach als Spielort für die Fußball-Europameisterschaft 2024 nominieren? Wir glauben: Eine ganze Menge, schließlich wäre es auf Jahrzehnte wohl die letzte Chance, endlich einmal Austragungsort bei einem der wichtigen Fußballturniere zu werden. Sagen Sie es uns, wir wollen dem DFB zeigen, dass Gladbach bereit ist ans Äußerste zu gehen!

Es muss ja nicht gleich der unbekleidete Spaziergang über den Alten Markt sein. Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners hat eine ganz andere Idee. Er verspricht: "Sollte der DFB Mönchengladbach als Spielort nominieren, dann werde ich mit einer Gruppe von 24 Leuten mit dem Fahrrad 24 Runden ums Stadion radeln!" Top, die Wette gilt.

FOTO: dpa, rwe jhe

Die Mönchengladbacher Bestseller-Autorin Rebecca Gablé sagt: "Ich würde mich riesig freuen, wenn unser schöner Borussia-Park Gastgeber der Fußball-EM 2024 werden würde. Wenn der DFB unser Stadion als Austragungsort nominiert, dann werde ich eine Krimi-Kurzgeschichte veröffentlichen und die Tantiemen einem guten Zweck stiften."

Auch das Prinzenpaar Norbert I. und Niersia Barbara machen sich stark für Mönchengladbach als Austragungsort: "Wir unterstützen gerne die Aktion! Wenn der DFB Mönchengladbach nominiert, dann werden wir einen Abend bei einem Kitchen-Talk in der Kulturküche Waldhausener Straße den kompletten Service übernehmen." Und Prinzessin Niersia Barbara fügt hinzu: "Und ich sorge für Glitzer für den Terminator."

Die Chancen Mönchengladbachs, Austragungsort der Fußball-EM in siebeneinhalb Jahren zu werden, hängen maßgeblich davon ab, wie viele Bewerber aus NRW eigentlich zugelassen werden. Insgesamt soll es zehn Spielstätten geben. Und NRW will gleich fünf Stadien ins Rennen schicken: Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen, Köln und Mönchengladbach. Die Konkurrenz ist groß, wie groß die Chancen Gladbachs sind, dürfte schon im April etwas klarer werden: Dann nämlich werden den Stadien und den Spielorten die exakten Anforderungen vorgestellt, die der europäische Fußballverband Uefa an die Bewerber stellt. Danach haben die Städte und Klubs bis zum 12. Juni Zeit, ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen beim DFB einzureichen. Und am 15. September werden dann die Spielorte nominiert, mit denen der DFB ins Rennen als Gastgeberland für das Turnier 2024 gehen will.

Auch wenn dann noch lange nicht feststeht, ob das Turnier auch nach Deutschland kommt – der September ist der Stichtag, an dem unsere prominenten Wett-Kandidaten wissen, ob sie ihre Wette einlösen müssen oder eben nicht.

Machen Sie mit!

Wir wollen aber, dass dieses kleine Bewerbungsvideo noch viel länger wird. Jeder RP-Leser kann mitmachen, sich eine kleine, pfiffige und kreative Wette überlegen – und einen entsprechenden kurzen Videoclip an unsere Redaktion schicken, wenn er mit der Veröffentlichung auf RP Online einverstanden ist.

Und das geht so: Überlegen Sie sich einen kurzen Text und machen Sie ein Video von sich selbst, in dem Sie in die Kamera sprechen, was Sie tun würden. Ihrer Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Das Video sollte aber nicht wesentlich länger als 20 Sekunden sein. Bitte beachten Sie, dass das Video im Querformat aufgenommen sein muss – also das Smartphone bitte auch quer halten. Auch sollte der Ton gut verständlich sein. Wenn Sie fertig sind, dann senden Sie Ihr Video bitte zusammen mit Ihrem Namen an unsere Redaktion. Das geht zum Beispiel über den Kurznachritendienst WhatsApp: Schicken Sie die Datei in diesem Fall bitte an die folgende Telefonnummer: 0151 67409426.

Die besten Ideen und Clips schneiden wir zu zu einem Video zusammen und veröffentlichen sie auf RP-Online sowie in der Printausgabe der Rheinischen Post.