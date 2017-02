Mönchengladbach: Das sind die Karnevalstermine 2017

Karneval rückt immer näher und die Gesellschaften in Mönchengladbach sind dabei, sich auf die jecke Zeit einzustellen. Welche Termine in den nächsten Wochen anstehen, lesen Sie hier. Von Christian Lingen

MKV

Mariechenabend am Donnerstag, 2. Februar, ab 16.30 Uhr im Gasthof Loers, Mürrigerstraße 17. Seniorensitzung in der Rheydter Stadthalle am Sonntag, 12. Februar, ab 14 Uhr. Karten für 7 Euro gibt es beim Amt für Altenhilfe, Fliethstraße 86-88, unter 02161 256701, in allen Bezirksverwaltungsstellen, im First Reisebüro, Bismarckstraße 23-27, in der Brunnenapotheke, Marktstraße 19, und bei Müller Spiele, Eickener Straße 148. Sinfonie in Dur & Doll am Mittwoch, 15. Februar, ab 19 Uhr im Forum der Bischöflichen Marienschule, Viersener Straße 209. Karten unter 02161 477770. Altweibertreiben am Donnerstag, 23. Februar, ab 15.30 Uhr im Festzelt auf dem Rheydter Marktplatz und ab 15.11 Uhr auf dem Alten Markt. Kinderkarnevalsparty in Kooperation mit der Großen Rheydter Prinzengarde am Freitag, 24. Februar, ab 14 Uhr im DenkMal (Geneickener Hof) an der Geneickener Straße 75. Kinder zahlen 2 Euro, Erwachsene 4 Euro. Karten gibt es im First Reisebüro, Bismarckstraße 23-27, in der Brunnenapotheke, Marktstraße 19, in der Kinderarztpraxis Köllges, Moses-Stern-Straße 28, und an der Tageskasse. Wagenübergabe in der Wagenbauhalle am Fleener Weg am Samstag, 25. Februar, ab 11 Uhr. Seniorensitzung in der Kaiser Friedrich-Halle am Samstag, 25. Februar, ab 14 Uhr. Karten für 7 Euro gibt es beim Amt für Altenhilfe, Fliethstraße 86-88, unter 02161 256701, in allen Bezirksverwaltungsstellen, im First Reisebüro, Bismarckstraße 23-27, in der Brunnenapotheke, Marktstraße 19, und bei Müller Spiele, Eickener Straße 148. Rathaussturm in Rheydt an Rosenmontag, 27. Februar, ab 11.11 Uhr auf dem Rheydter Marktplatz. Veilchendienstagszug am Dienstag, 28. Februar, ab 13.11 Uhr durch die Gladbacher Innenstadt. Tribünenkarten gibt es bei Horst Beines unter 02166 5555014 und per Mail unter geschaeftsfuehrer@mg-mkv.de. Karten auf der nicht überdachten Tribüne kosten 10 Euro, auf der überdachten 22 Euro. Ab dem 1. Februar kosten die Karten auf der überdachten Tribüne 25 Euro.

1. Stadtgarde

D´r Bus kütt am Samstag, 14. Januar, ab 11 Uhr an die Hindenburgstraße vor Kaufhof. Biwak mit Programm. Eintritt frei. D´r Bus kütt am Samstag, 28. Januar, ab 11 Uhr auf den Lindenplatz in Wickrath. Biwak mit Programm. Eintritt frei. D´r Bus kütt am Samstag, 28. Januar, ab 11 Uhr auf den Harmonieplatz. Biwak mit Programm. Eintritt frei. Feldlager am Freitag, 17. Februar, ab 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Eicken. Eintritt frei.

1. Venner KG

Tulpensonntagszoch am Sonntag, 26. Februar, ab 12.11 Uhr.

Altes Zeughaus

Prinzenpaarsäule am Sonntag, 8. Januar, enthüllen Prinz Norbert I. und Prinzessin Niersia Barbara um 11.11 Uhr ihr Namensschild an der Prinzenpaarsäule an der Ecke Weiherstraße/ Gasthausstraße.

KG Alles onger ene Hoot Hardterbroich

Galasitzung am Samstag, 14. Januar, ab 19.11 Uhr im Hardterbroicher Pfarrheim. Karten für 18 Euro unter 02161 480489 und kg@alles-onger-ene-hoot.de. DRK-Sitzung für Bewohner des DRK-Heims an der Carl-Diem-Straße 2 am Sonntag, 5. Februar, ab 15 Uhr. Eintritt frei. Seniorensitzung am Sonntag, 19. Februar, ab 15 Uhr im Hardterbroicher Pfarrheim. Eintritt frei. Biwak am Sonntag, 26. Februar, ab 12 Uhr vor der Hardtderbroicher Kirche. Veedelszoch am Sonntag, 26. Februar, ab 14.11 Uhr. Danach: Kindernachmittag im Pfarrheim. Hoppedizbeerdigung an Veilchendienstag, 28. Februar, ab 16.30 Uhr im Hardterbroicher Pfarrheim.

KG Blau-Gelbe Funken Geistenbeck

Damensitzung am Freitag, 27. Januar, ab 19.45 Uhr in der Turnhalle an der Steinsstraße. Der Eintritt kostet 20 Euro. Herrensitzung am Sonntag, 29. Januar, ab 11.11 Uhr in der Turnhalle an der Steinsstraße, Der Eintritt kostet 20 Euro.

KG Blau-Weiß Eisenbahner

Puff-Puff-Puffer-Sitzung am Samstag, 18. Februar, ab 20 Uhr im Verwaltungsgebäude des Elisabeth-Krankenhauses, Hubertusstraße 100, Eingang Wildstraße. Karten gibt es unter 02161 631864.

KG Botterblom Giesenkirchen

Möhnentreiben mit Rathaussturm an Altweiber, Donnerstag, 23. Februar, ab 11.11 Uhr auf dem Konstantinplatz. Veedelszoch am Sonntag, 26. Februar, ab 14.11 Uhr.

KG Gelb-Blaue Funken

Biwak in der Eickener Mehrzweckhalle am Samstag, 7. Januar, ab 17 Uhr. Eintritt frei. Garnisonsabend in der Eickener Mehrzweckhalle am Samstag, 21. Januar, ab 18.45 Uhr. Eintritt frei, Platzreservierung unter info@gelb-blaue-funken.de erforderlich.

Große Gladbacher Karnevalsgesellschaft

GGK-Party am Samstag, 25. Februar, ab 18 Uhr im Alten Zeughaus. Fischessen am Sonntag, 5. März, ab 17 Uhr im Dorint-Hotel.

Große Rheydter Prinzengarde

Biwak im Festzelt auf dem Rheydter Marktplatz am Samstag, 18. Januar, ab 11 Uhr. Eintritt frei. Herrensitzung im Festzelt auf dem Rheydter Marktplatz in Kooperation mit der KG Rot-Weiß Dorfbroich am Sonntag, 19. Februar, ab 12.11 Uhr. Karten für 20 Euro gibt es unter www.garde-shop.de, per Mail an herren@prinzengarde-rheydt.de, im Ratskeller Rheydt, bei Optik Homann, Hauptstraße 49, bei Janse Wienand, Bahnhofstraße 3, und im Haus Bresges, Schlossstraße 260. Kinderkarnevalsparty in Kooperation mit dem MKV am Freitag, 24. Februar, ab 14 Uhr im DenkMal (Geneickener Hof) an der Geneickener Straße 75. Kinder zahlen 2 Euro, Erwachsene 4 Euro. Karten gibt es im First Reisebüro, Bismarckstraße 23-27, in der Brunnenapotheke, Marktstraße 19, in der Kinderarztpraxis Köllges, Moses-Stern-Straße 28, und an der Tageskasse. Garde-Party am Samstag, 25. Februar, ab 20.30 Uhr im Monforts Quartier, Schwalmstraße 301. Karten für 16,50 Euro unter www.garde-shop.de, bei Ticketservice Keimes, Bahnhofstraße 44, bei Optik Homann, Hauptstraße 49, bei Fotoservice Mertens, Konstantinstraße 166, bei der Volksbank in Odenkirchen, im First Reisebüro, Bismarckstraße 23-27. An der Abendkasse kostet der Eintritt 20 Euro.

KG Halt Uut Pesch

Seniorennachmittag am Samstag, 14. Januar, ab 16.11 Uhr im Vereinsheim der Kleingartenanlage Pesch, Reyerstraße 69. Eintritt frei. Pescher Bären-Biwak im Vereinsheim der Kleingartenanlage Pesch, Reyerstraße 69, am Samstag, 4. Februar, ab 16.11 Uhr. Eintritt frei. Rock-Pop-Oldie-Night mit Booster, den Dröpkes und De Stroßeräuber am Samstag, 25. Februar, ab 20 Uhr in der Jahnhalle. Karten für 17 Euro bei Ticketservice Keimes, Bahnhofstraße 44, und in der Stoff-Truhe, Pescher Straße 184. An der Abendkasse kostet der Eintritt 21 Euro. Veedelszoch an Rosenmontag, 27. Februar, ab 14.11 Uhr.

KG Hau-Ruck Eicken

Jubiläumssitzung am Samstag, 11. Februar, ab 20 Uhr in der Mehrzweckhalle Eicken. Eintritt frei. Platzreservierung unter 0172 2415927 oder kghauruck@aol.com erforderlich. Herrensitzung am Sonntag, 19. Februar, ab 11.11 Uhr in der Mehrzweckhalle Eicken. Karten für 18 Euro unter 0172 2415927 oder kghauruck@aol.com. Altweiber-Treiben in der Eickener Mehrzweckhalle am Donnerstag, 23. Februar, ab 18 Uhr. Eintritt frei. Veedelszoch am Sonntag, 26. Februar, ab 11.11 Uhr.

KG Immer lustig Holt

1. Hausfrauensitzung am Samstag, 11. Februar, ab 15 Uhr im Festzelt an der Immelmannstraße. Karten für 23 Euro unter 02161 9028727 oder kartenservice@immer-lustig.de. Herrensitzung am Sonntag, 12. Februar, ab 11 Uhr im Festzelt an der Immelmannstraße. Karten für 23 Euro unter 02161 9028727 oder kartenservice@immer-lustig.de. 2. Hausfrauensitzung am Samstag, 18. Februar, ab 15 Uhr im Festzelt an der Immelmannstraße. Ausverkauft. Fun-tastische Nacht am Freitag, 24. Februar, ab 19.11 Uhr im Festzelt an der Immelmannstraße. Karten für 25 Euro in der Gärtnerei Aretz, Aachener Straße 584, im Reisebüro Bleck, Aachener Straße 435 oder www.immer-lustig.de. Veedelszoch am Sonntag, 26. Februar, ab 11.11 Uhr. Mega-Party nach dem Veedelszoch ab 13.11 Uhr im Festzelt an der Immelmannstraße. Karten für 8 Euro gibt es bei der Sparkasse und der Volksbank, beide an der Aachener Straße, im Reisebüro Bleck, Aachener Straße 435, und unter www.immer-lustig.de.

KG Die Kreuzherren Wickrath

Biwak am Samstag, 28. Januar, ab 11 Uhr auf dem Lindenplatz. Eintritt frei. Große Kreuzherrensitzung am Samstag, 4. Februar, ab 19 Uhr in der Adolf-Kempken-Halle. Karten für 18 Euro unter 02166 51577 und in der Passage an der Beckrather Straße 3. Damensitzung am Freitag, 10. Februar, ab 19 Uhr in der Adolf-Kempken-Halle. Karten für 18 Euro unter 02166 51577 und in der Passage an der Beckrather Straße 3. Kindersitzung am Samstag, 25. Februar, ab 13 Uhr in der Adolf-Kempken-Halle. Kinder zahlen 2 Euro, Erwachsene 5 Euro Eintritt. Karnevalsparty in der Adolf-Kempken-Halle am Samstag, 25. Februar, ab 20 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro.

KG De leckere Jecke

Frühschoppen am Sonntag, 8. Januar, ab 12 Uhr in der Gaststätte Alt Eicken, Eickener Straße 149. Eintritt frei. Karnevalsparty in der "Umkleide II" im Monforts Quartier, Schwalmstraße 301, am Samstag, 18. Februar, ab 20.11 Uhr. Karten für 9,99 Euro gibt es bei Kette & Schuss, Schwalmstraße 301, im Ratskeller Rheydt, im Habana und im Liberty.

KG Mennrather Sankhase

Biwak am Sonntag, 15. Januar, ab 11.11 Uhr in der Aula des Schulzentrums Rheindahlen. Eintritt frei. Damensitzung am Samstag, 21. Januar, ab 17.30 Uhr im Haus Dahlen. Karten für 19 Euro unter 02161 584077 und 0170 5559561, im Presse Center Schagen, Plektrudisstraße 7, oder vorverkauf@sankhase.de. Kappensitzung am Samstag, 28. Januar, ab 19.30 Uhr im Haus Dahlen. Karten für 17 Euro unter 02161 584077 und 0170 5559561, im Presse Center Schagen, Plektrudisstraße 7, oder vorverkauf@sankhase.de. Kinder-Kostüm-Party am Sonntag, 29. Januar, ab 14.11 Uhr im Haus Dahlen. Eintritt frei.

KG Poether Pothäepel

Seniorensitzung am Freitag, 17. Februar, ab 15 Uhr im Gasthof Loers, Mürrigerstraße 17. Karten für 8 Euro gibt es im Gasthof Loers, im Pfarrbüro, Mürrigerstraße 6, oder www.kg-poether.de/shop. Saalsitzung am Samstag, 18. Februar, ab 19 Uhr im Gasthof Loers, Mürrigerstraße 17. Karten für 21 Euro gibt es im Gasthof Loers oder www.kg-poether.de/shop. Karnevalsmesse am Sonntag, 19. Februar, ab 10 Uhr in St. Maria-Empfängnis Venn. Kindersitzung am Sonntag, 19. Februar, ab 15 Uhr im Gasthof Loers, Mürrigerstraße 17. Karten für 3 Euro für Kinder und 6 Euro für Erwachsene gibt es im Gasthof Loers oder www.kg-poether.de/shop Veedelszoch am Sonntag, 26. Februar, ab 12.11 Uhr. Karnevalsparty am Sonntag, 26. Februar, ab 14 Uhr im Gasthof Loers, Mürrigerstraße 17. Eintritt frei. Karneval Total am Montag, 27. Februar, ab 14 Uhr im Gasthof Loers, Mürrigerstraße 17. Eintritt frei.

KG Potz op Rheindahlen

Biwak am Sonntag, 15. Januar, ab 11.11 Uhr in der Aula des Schulzentrums Rheindahlen. Eintritt frei. Herrensitzung am Sonntag, 12. Februar, ab 11 Uhr in der Aula des Schulzentrums Rheindahlen. Karten für 23 Euro bei Friseur Ibach-Kremer, Kleiner Driesch 2, Thalersche Buchhandlung, Kleiner Driesch 10, Optik Buschfeld, Helenastraße 3. Allemannsjeck-Sitzung am Freitag, 17. Februar, ab 20 Uhr in der Aula des Schulzentrums Rheindahlen. Karten für 19 Euro bei Friseur Ibach-Kremer, Kleiner Driesch 2, Thalersche Buchhandlung, Kleiner Driesch 10, Optik Buschfeld, Helenastraße 3. Kinderkarnevalsparty am Sonntag, 19. Februar, ab 15 Uhr in der Aula des Schulzentrums Rheindahlen. Kinder zahlen 3 Euro, Erwachsene 5 Euro. Karten bei Friseur Ibach-Kremer, Kleiner Driesch 2, Thalersche Buchhandlung, Kleiner Driesch 10, Optik Buschfeld, Helenastraße 3. Veedelszoch am Sonntag, 26. Februar, ab 14 Uhr. Karnevalstreiben am Sonntag, 26. Februar, ab 16 Uhr in der Aula des Schulzentrums Rheindahlen. Karten bei Friseur Ibach-Kremer, Kleiner Driesch 2, Thalersche Buchhandlung, Kleiner Driesch 10, Optik Buschfeld, Helenastraße 3.

KG Rheer Muutzeköpp

Feldlager in der Turnhalle an der Bruchstraße 64 am Samstag, 11. Februar, ab 11 Uhr. Eintritt frei.

KG Rheybach

Jubiläumssitzung am Samstag, 4. Februar, ab 19.11 Uhr in der Burggrafenhalle, Zur Burgmühle 33. Karten unter 0170 3675598.

KG Roer möt Lürrip

Crazy Damensitzung am Samstag, 11. Februar, ab 16.11 Uhr in der Mehrzweckhalle Neuwerker Straße. Karten für 18,50 Euro unter 02161 4070409. Crazy Karneval am Samstag, 18. Februar, ab 20.11 Uhr in der Mehrzweckhalle Neuwerker Straße. Sitzplätze kosten 7 Euro, Stehplätze 5 Euro. Karten unter 02161 4070409. Kindersitzung am Sonntag, 19. Februar, ab 15.11 Uhr in der Mehrzweckhalle Neuwerker Straße. Der Eintritt kostet 0,99 Euro. Grün-Gelbe-Partynacht am Samstag, 25. Februar, ab 20 Uhr in der Mehrzweckhalle Neuwerker Straße. Eintritt ab 16 Jahren frei.

KG Rot-Weiß Genhülsen

Biwak am Sonntag, 15. Januar, ab 11.11 Uhr in der Aula des Schulzentrums Rheindahlen. Eintritt frei. Damensitzung am Samstag, 4. Februar, ab 17 Uhr in der Aula des Schulzentrums Rheindahlen. Karten für 20 Euro unter 02161 631631 oder marcussentis@arcor.de. Herrensitzung am Sonntag, 5. Februar, ab 11.30 Uhr in der Aula des Schulzentrums Rheindahlen. Karten für 20 Euro unter 02161 631631 oder marcussentis@arcor.de.

KG Rot-Weiß Dorfbroich

Hofnarren-Verleihung an Ex-Prinzessin Monika Baumeister-Eßer am Samstag, 28. Januar, ab 11 Uhr auf dem Harmonieplatz. Damensitzung am Freitag, 17. Februar, ab 20 Uhr im Festzelt auf dem Rheydter Marktplatz. Karten für 18 Euro unter office@kg-dorfbroich.de, bei Optik Homann, Hauptstraße 49, und bei Janse Wienand, Bahnhofstraße 3. Herrensitzung im Festzelt auf dem Rheydter Marktplatz in Kooperation mit der Großen Rheydter Prinzengarde am Sonntag, 19. Februar, ab 12.11 Uhr. Karten für 20 Euro gibt es unter www.garde-shop.de, per Mail an herren@prinzengarde-rheydt.de, im Ratskeller Rheydt, bei Optik Homann, Hauptstraße 49, bei Janse Wienand, Bahnhofstraße 3, und im Haus Bresges, Schlossstraße 260. Kneipensitzung am Freitag, 24. Februar, ab 20.11 Uhr im Haus Bresges, Schloßstraße 260. Karten für 9,99 Euro unter office@kg-dorfbroich.de und 02166 41026.

KG Ruet-Wiss Okerke

Burggrafenproklamation am Samstag, 14. Januar, ab 11 Uhr in der Burggrafenhalle. Eintritt frei. Gala-Kostümsitzung am Samstag, 21. Januar, ab 20 Uhr in der Burggrafenhalle. Karten für 19 Euro unter 02166 9459757 oder kartenbestellung@ruet-wiss-okerke.de. Kindersitzung am Samstag, 11. Februar, ab 15 Uhr in der Burggrafenhalle. Der Eintritt kostet 4 Euro. Herrensitzung am Sonntag, 12. Februar, ab 11.30 Uhr in der Burggrafenhalle. Karten für 20 Euro unter 02166 9459757 oder kartenbestellung@ruet-wiss-okerke.de. Möhnentreiben an Altweiber, 23. Februar, ab 11 Uhr vor der Bezirksverwaltungsstelle. Karnevalsmesse in St. Michael auf der Kamphausener Höhe am Sonntag, 26. Februar, ab 9.30 Uhr. Veedelszoch am Sonntag, 26. Februar, ab 14.11 Uhr.

Prinzengarde der Stadt Mönchengladbach

Generalappell am Samstag, 21. Januar, ab 18 Uhr in der Kaiser Friedrich-Halle. Der Eintritt kostet 22 Euro. Biwak auf dem Alten Markt am Samstag, 11. Februar, ab 10.30 Uhr. Eintritt frei.

KG Schöpp op Eicken

Funkenparty in der Mehrzweckhalle Eicken am Samstag, 14. Januar, ab 19.30 Uhr. Eintritt frei. Damensitzung in der Mehrzweckhalle Eicken am Freitag, 27. Januar, ab 19.30 Uhr. Karten für 22 Euro unter 02161 200221 oder kartenservice@schoepp-op.de. Kneipensitzung am Freitag, 3. Februar, ab 19.30 Uhr in der Gaststätte Alt Eicken. Karten für 16 Euro unter 02161 200221 oder kartenservice@schoepp-op.de. Galasitzung am Mittwoch, 22. Februar, ab 19 Uhr in der Kaiser-Friedrich-Halle. Karten für 28 Euro unter 02161 200221 oder kartenservice@schoepp-op.de. Veedelszoch am Sonntag, 26. Februar, ab 11.11 Uhr.

Karnevalsfreunde Schwarz-Gold Odenkirchen

Rathaussturm zu Altweiber am Donnerstag, 23. Februar, ab 11 Uhr vor der Bezirksverwaltungsstelle. Senioren- und Familiennachmittag am Freitag, 24. Februar, ab 14.30 Uhr in der Burggrafenhalle. Kaffeekarten für 10 Euro bei Schreibwaren Kelz, Burgfreiheit 59, im Tabakgeschäft, Burgfreiheit 62, und unter www.sgo1922.de. Karnevalsparty am Samstag, 25. Februar, ab 19 Uhr in der Burggrafenhalle. Karten für 9,90 Euro bei Schreibwaren Kelz, Burgfreiheit 59, im Tabakgeschäft, Burgfreiheit 62, und unter www.sgo1922.de. An der Abendkasse kostet der Eintritt 12,90 Euro. Veedelszoch am Sonntag, 26. Februar, ab 14.11 Uhr. After-Zoch-Party am Sonntag, 26. Februar, ab 16 Uhr in der Burggrafenhalle. Eintritt frei.

KG Schwarz-Gold Rheydt

Bunter Nachmittag mit dem TV Güdderath am Sonntag, 5. Februar, ab 15 Uhr in der Burggrafenhalle Odenkirchen. Große Rheydter Narrensitzung in der Stadthalle Rheydt am Samstag, 11. Februar, ab 20 Uhr. Karten für 18 Euro unter 02166 984655. Hausfrauennachmittag am Sonntag, 19. Februar, ab 14.30 Uhr im Turnerheim Nordstraße. Karten unter 02166 249997. Altweiberparty am Donnerstag, 23. Februar, ab 20 Uhr im Turnerheim Nordstraße. Eintritt frei. After-Zoch-Party im Turnerheim Nordstraße am Montag, 27. Februar, nach dem Rathaussturm. Eintritt frei. Hoppedizbegräbnis am Dienstag, 28. Februar, ab 20.11 Uhr im Turnerheim Nordstraße. Eintritt 5 Euro.

KG Spönnradsbeen Hardt

Kindersitzung am Samstag, 18. Februar, ab 15.11 Uhr im Festzelt am Birkmannssweg. Altweiber Total am Donnerstag, 23. Februar, ab 20 Uhr im Festzelt am Birkmannsweg. Kinder-Kostümlauf am Samstag, 25. Februar, ab 11.30 Uhr auf mehreren Strecken je nach Alter. Anmeldung bis Mittwoch, 22. Februar, unter 02161 557975. Kostümsitzung am Samstag, 25. Februar, ab 20.11 Uhr im Festzelt am Birkmannsweg. Karten für 22 Euro gibt es bei Lotto Oppgenoorth, Vorsterstraße 498, bei der Volksbank Hardt und in Heinos Kaffeebud, Karrenweg 135. Veedelszoch an Rosenmontag, 27. Februar, ab 11.11 Uhr. After-Zoch-Party am Montag, 27. Februar, ab 13 Uhr im Festzelt am Birkmannsweg. Karten für 10 Euro gibt es bei Lotto Oppgenoorth, Vorsterstraße 498, bei der Volksbank Hardt und in Heinos Kaffeebud, Karrenweg 135. Hoppedizbeerdigung in der Gaststätte St. Nikolaus am Dienstag, 28. Februar, ab 18.11 Uhr. Eintritt frei.

KG Stadtmitte

Kappenfest in der Mehrzweckhalle Eicken am Samstag, 28. Januar, ab 20 Uhr. Eintritt frei. Sitzplatzreservierung unter 02431 4898 oder kgstadtmitte@web.de.

KG Uehllöeker Neuwerk

Funkenbiwak am Sonntag, 29. Januar, ab 11 Uhr im Jugendheim Uedding. Eintritt frei. 1. Damensitzung am Freitag, 17. Februar, ab 18.11 Uhr in der Krahnendonkhalle. Karten für 20 Euro unter 0176 43501926 oder ralf.leuer@kg-neuwerk.de. 2. Damensitzung am Samstag, 18. Februar, ab 16.11 Uhr in der Krahnendonkhalle. Karten für 20 Euro unter 0176 43501926 oder ralf.leuer@kg-neuwerk.de. Herrensitzung am Sonntag, 19. Februar, ab 11.11 Uhr in der Krahnendonkhalle. Karten für 18 Euro unter 02161 633083 oder klaus.kamper@kg-neuwerk.de. Kostümsitzung am Samstag, 25. Februar ab 19.11 Uhr in der Krahnendonkhalle. Karten für 24 Euro unter 0176 43501926 oder ralf.leuer@kg-neuwerk.de. Veedelszoch am Montag, 27. Februar, ab 13.11 Uhr.

KG Wanloer Ströpp

Jubiläumsbiwak am Samstag, 21. Januar, ab 15.11 Uhr in der Mehrzweckhalle Wanlo. Eintritt frei. Herrensitzung am Sonntag, 5. Februar, ab 11 Uhr in der Mehrzweckhalle Wanlo. Karten für 20 Euro unter 02166 58809. Hausfrauennachmittag am Freitag, 17. Februar, ab 16 Uhr in der Mehrzweckhalle Wanlo. Karten für 20 Euro unter 02166 58809. Kindersitzung am Samstag, 18. Februar, ab 14 Uhr in der Mehrzweckhalle Wanlo. Kinder zahlen 2 Euro, Erwachsene 3 Euro. Karten unter 02166 58809. Veedelszoch an Rosenmontag, 27. Februar, ab 14.11 Uhr. Danach: Kostümball in der Mehrzweckhalle Wanlo. Eintritt 5 Euro. Fischessen am Freitag, 10. März, ab 19.11 Uhr im Rittergut Wildenrath.

KG Wenkbülle

Herrensitzung am Sonntag, 12. Februar, ab 11.11 Uhr im Festzelt am Sparkassenpark. Karten ab 20 Euro unter 02161 9376398 oder karten@wenkbuelle.de. Seelöwe-Sitzung am Dienstag, 14. Februar, ab 19.44 Uhr im Festzelt am Sparkassenpark. Karten ab 30 Euro unter 02161 9376398 oder karten@wenkbuelle.de. Damensitzung am Samstag, 18. Februar, ab 16.44 Uhr im Festzelt am Sparkassenpark. Karten ab 20 Euro unter 02161 9376398 oder karten@wenkbuelle.de. Pratschdoll-Sitzung am Samstag, 25. Februar, ab 20.11 Uhr im Festzelt am Sparkassenpark. Karten ab 20 Euro unter 02161 9376398 oder karten@wenkbuelle.de. Balla-Balla-Sitzung am Montag, 27. Februar, ab 18.11 Uhr im Festzelt am Sparkassenpark. Karten für 13 Euro unter 02161 9376398 oder karten@wenkbuelle.de.