später lesen Nettetal Besser als jede Ratgeber-Literatur: Dave Davis macht Mut, auch mal verrückt zu sein 2018-03-14T18:26+0100 2018-03-15T00:00+0100

Nettetal Wer sein Leben ändern will, kann einen Ratgeber lesen. Oder jemanden fragen, der was davon versteht. Er kann aber auch Dave Davis zuschauen - nach einem Abend mit dem TV-bekannten Komiker ("Die Anstalt"/"Nightwash") sind Selbstzweifel und schlechte Laune vergessen. So zu erleben am Dienstagabend vor voll besetzten Rängen in der Werner-Jaeger-Halle. Dort zeigte der Kölner, der in Uganda geboren wurde und in Griechenland aufwuchs, sein Programm "Blacko mio".