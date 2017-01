später lesen Josef Ring Kämpfer für eine menschliche Kirche Teilen

Twittern





2017-01-30T19:50+0100 2017-01-31T00:00+0100

Neuss Im Jahr 2007 hatte sich Pfarrer Josef Ring mit 70 Jahren aus gesundheitlichen Gründen aus dem aktiven Gemeindedienst des Seelsorgebereiches Neuss-West/Korschenbroich verabschiedet. Ein Pfarrer, der ab und an Sonntagsdienst hat, ist er trotzdem geblieben. Am Freitag feierte Ring mit Amtsbrüdern aus seinem Weihejahrgang das Goldene Priesterjubiläum in der Düsseldorfer Maxkirche. Am Sonntag, 5. Februar, sind die Heimatgemeinden um 11.15 Uhr zur Messe in die Martinus-Kirche eingeladen. Was aus seinen damaligen Vorruhestand-Vorhaben geworden ist, was ihn immer noch umtreibt - war Thema eines Gespräches mit der NGZ. Von Rolf Hoppe