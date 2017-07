A9 in Oberfranken

In Bayern ist ein Reisebus auf einen Sattelzug aufgefahren und in Brand geraten. Die Polizei spricht von einem "sehr schweren Verkehrsunfall" und befürchtet etliche Tote. 31 Menschen wurden verletzt, 17 Menschen werden noch vermisst.

Nach einem Reisebusunfall auf der Autobahn 9 in Oberfranken rechnet die Polizei mit Toten. "Wir sind realistisch und werden am Ende des Tages wohl etliche Tote zu beklagen haben", sagte Polizeisprecher Jürgen Stadter am Montag. Es gebe nur "ein Fünkchen Hoffnung", dass die vermissten 17 Businsassen sich noch außerhalb des Fahrzeugs im Bereich der Unfallstelle befinden. "Vielleicht ist jemand im Schockzustand weggerannt."

Der Bus war kurz nach 7.00 Uhr nahe Münchberg im Landkreis Hof bei sich stauendem Verkehr auf einen Sattelzug aufgefahren. Der Bus ging in Flammen auf und brannte vollständig aus. Darin saßen den Angaben zufolge 46 Fahrgäste und zwei Fahrer - von 31 Fahrgästen wissen die Beamten, dass sie verletzt sind. Auf welchem Weg der Reisebus genau war, stand zunächst nicht fest.

Die Polizei sperrte die A9 in beide Richtungen. Zahlreiche Einsatzkräfte der Rettungsdienste, Feuerwehren, des Technischen Hilfswerks und der Polizei waren vor Ort. Außerdem waren mehrere Rettungshubschrauber im Einsatz.

(oko/dpa/AFP)