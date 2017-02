Im DSDS-Studio wird's jeck, bevor es nach Dubai geht: Prinz Felix stolziert in seiner goldbestickten Tracht herein. Helau, Alaaf, keine Rheinseite bleibt vergessen. Nachdem er alle Karnevalsgrüße losgeworden ist, singt der Prinz und Casting-Kandidat den Karnevalsklassiker "Wieder alles im Griff" von Jürgen Drews. Kamelle fliegen durch die Luft, die Jury feiert mit Tröten und Hütchen den Gast mit der fünften Jahreszeit im Gepäck.

Michelle unterstützt Felix sogar am Mikrofon."Ich kann mir ein Leben ohne Karneval gar nicht vorstellen", offenbart H. P. Baxxter. Doch mit diesem Geständnis des Scooter-Frontmannes endet die Begeisterung der Jury für den närrischen Besuch. "Im Meer der Gefühle, kein Land in Sicht", singt Felix, ehe Jury-Chef Dieter Bohlen abwinkt. "Wenn du mir versprichst, dass du nicht ernsthaft, professionell singen willst, dann kriegst du hier auch nichts Böses zu hören", sagt Bohlen. "Schönen Tag noch", erwidert Felix und räumt das Feld.

FOTO: RTL / Gregorowius

Kandidatin Mickela möchte Youtube-Sternchen Shirin David, Schlagersängerin Michelle, H. P. Baxxter und Dieter Bohlen mit "Hey" von Yvonne Caterfeld überzeugen. Die 21-Jährige aus Karlsruhe studiert Bauingenieurwesen, Dieter Bohlen ist baff: "Da musst du ja nur rechnen die ganze Zeit." Als Mickela besorgt in die Gesichter der Jury blickt, fällt das Fazit jedoch positiv aus. "Da kommt irgendwas bei mir an", sagt H. P. Baxxter. "" Shirin David hingegen findet, Mickela sei eine Kandidatin, die sie schnell vergessen würde – ein "Nein" für die Studentin. Von der restlichen Jury gibt es drei Mal grünes Licht.

Autopolitur für den Goldzahn

Oft sind schräge Vögel bei der RTL-Castingshow nicht mit Talent im üblichen Sinne gesegnet: Skurrile Auftritte gehören zu jeder Staffel dazu. Die Kandidaten fallen dabei eher mit peinlichen oder sehr exzentrischen Aktionen auf, aber nicht unbedingt mit der Stimme. DSDS-Kandidat Alphonso, der sich als "Mister Bling Bling" vor der Kamera präsentiert, ist auf den ersten Blick schwer zuzuordnen.

Insbesondere die Tatsache, dass er seinen Goldzahn angeblich mit Autopolitur auf Hochglanz bringt, lässt schmunzeln. "Du polierst dir quasi selbst die Fresse", sagt der RTL-Kommentator im Hintergrund. Doch schließlich überzeugt Alphonso mit "Let's Get It On" von Marvin Gaye. Etwas abgedreht wirkt der Auftritt zwar in der Tat, aber: "Du bist schon eine Granate, ehrlich", findet H. P. Baxxter. Auch Dieter Bohlen gefällt der Auftritt. So darf "Mister Bling Bling" mit dem strassbesetzten Anzug und einem buchstäblich strahlendem Grinsen in die nächste Runde.

Kimiya darf nicht nach Dubai reisen

Doch auch Kandidaten, die für ziemlich durchwachsene Momente in der Show verantwortlich sind, werden bei DSDS nicht vergessen. In der "Hall of Shame" wird zum Beispiel NRW-Cowboy Jens, der bei der Müllabfuhr arbeitet und im BVB-Trikot Stimmung machen wollte, nochmal vorgestellt. Eine sehr denkwürdige Kandidaten machen ihm als schräge Vögel Konkurrenz, darunter auch Fliesenleger Quasim aus dem Schwarzwald. Mit seiner Darbietung von Michael Jacksons "The Way You Make Me Feel" schafft er es in dem Ranking vom hinteren Ende des Teilnehmer-Spektrums gesehen auf Platz eins.

Für eine Favoritin der gesamten Jury endet der Weg in der Castingshow leider vorerst. DSDS-Kandidatin Kimiya ist mit ihrer Familie aus dem Iran geflohen, die 16-Jährige hat keine gültigen Reisepapiere, die eine Reise nach Dubai ermöglichen. Zwar stellten die Behörden Kimiya einen vorläufigen Reisepass aus – für ein Visum für Dubai ist der Ausweis jedoch nicht geeignet. "Ich bin sehr stolz auf mich, dass ich es bis in die Top 30 geschafft habe", sagt Kimiya anschließend vor der Kamera. Kimiya bekam von der Jury die vierfach Zusage und wurde in höchsten Tönen gelobt für ihre besondere Stimme und den gefühlvollen Gesang.

Neue Regel für Castings, Recall und Mottoshows

Bevor es für Kandidaten und Jury kommende Woche nach Dubai an den Strand und in die Wüste in den Recall geht, lässt Dieter Bohlen die Katze aus dem Sack – und sorgt für Unmut unter den Kandidaten. "Bisher war es ja immer so, dass einer von euch am Ende der Superstar war. Das ist nicht mehr so", erklärt der Poptitan in seiner Rede den Top 30. "Nebenher laufen die Castings weiter. Wir haben ganz, ganz viele neue Kandidaten mit nach Dubai gebracht, die nichts anderes wollen, als auch in die Mottoshows zu kommen und euch eure Plätze wegzunehmen!".

Außerdem sei das im "echten Business auch so", sagt Bohlen. "Herausforderer" dürfen auf Dubai ihr Glück versuchen und die Top 30 versuchen, aus ihrer Position zu drängeln. Unter den ersten Herausforderern in dieser Sendung ist, wie im Deutschland-Casting, nicht nur Talent zu finden. Wie bei Kandidat Holger. Sein Motto ist simpel: "No risk, no fun". Holgers Performance ist die mit Abstand verrückteste in der Staffel. Nachdem er an einem Keyboard eine Eigenkomposition namens "Mein RTL" vor sich hingejault hat, braucht er Abkühlung, wie er selbst sagt, und rennt direkt ins Wasser. Mit Hemd, Hose und riesiger Begeisterung stürzt er sich in die Wellen der See.