Obwohl die Kraftwerke in Deutschland im vergangenen Jahr weniger Kohlendioxid ausgestoßen haben als 2015, hat Deutschland einer Studie zufolge 2016 erneut mehr Treibhausgas produziert und wird so seine Ziele für 2020 verfehlen.

Damit hat die Bundesrepublik insgesamt knapp ein Prozent mehr klimaschädliche Gase in die Atmosphäre geblasen, hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Untersuchung der Denkfabrik Agora Energiewende. Grund ist demnach, dass wegen des kälteren Winters mehr geheizt wurde.

Zudem habe die Industrie aufgrund des robusten Wirtschaftswachstums mehr verbraucht, und der Verkehr profitierte von den niedrigen Ölpreisen. Die Emissionen der Strombranche seien nun im dritten Jahr in Folge gesunken, während bei Industrie, Wärme und Verkehr kaum Klimaschutz stattfinde, sagte Agora-Chef Patrick Graichen. "Die Energiewende ist nicht nur eine Sache des Stromsektors - jetzt müssen auch Industrie, Wärme und Verkehr ihre Klimaschutzbeiträge liefern."

Grund für den geringeren CO2-Ausstoß bei den Kraftwerken war demnach, dass die besonders klimaschädlichen Braun- und Steinkohleanlagen weniger liefen. Zwar gingen 2016 auch die Kohlepreise zurück, jedoch war das Minus beim Erdgas deutlicher. So ersetzten die umweltfreundlicheren Gaskraftwerke dann Kohleanlagen. Ökostrom, der rund ein Drittel des Strombedarfs lieferte, legte nur leicht zu. Obwohl Windräder und Solaranlagen zusätzlich ans Netz gingen, schlug sich dies aufgrund schwächerer Winde und weniger Sonnenschein kaum nieder.

Trotz des CO2-Rückgangs wird der Studie zufolge der Stromsektor jedoch seine für 2020 angepeilten Werte verfehlen, was auch am weiter starken Export von Kohlestrom in Nachbarländer liegt. Auch Umweltministerin Barbara Hendricks hatte bereits erklärt, dass es mit Blick auf 2020 weiteren Handlungsbedarf gebe. Dann will Deutschland 40 Prozent weniger Treibhausgase ausstoßen als 1990.



(felt/REU)