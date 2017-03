später lesen Urteil des Europäischen Gerichtshofs EU-Staaten müssen keine humanitären Visa vergeben FOTO: dpa FOTO: dpa 2017-03-07T09:54+0100 2017-03-07T10:15+0100

Flüchtlinge bekommen keine neue legale Einreisemöglichkeit in die Europäische Union: Die EU-Staaten müssen in ihren Auslandsbotschaften keine sogenannten humanitären Visa ausstellen, entschied der Europäische Gerichtshof in Luxemburg.