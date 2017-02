später lesen Ab Montag Neuer Anlauf für eine Waffenruhe in der Ukraine FOTO: rtr, PK/ FOTO: rtr, PK/ 2017-02-19T13:05+0100 2017-02-20T14:09+0100

Die Konfliktparteien in der Ukraine sollen ab Montag die Waffen schweigen lassen. Dies vereinbarten Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) und seine Kollegen aus Frankreich, Russland und der Ukraine bei einem Treffen am Samstag am Rande der Sicherheitskonferenz in München.