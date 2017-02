später lesen Aktuelle Umfrage SPD kratzt wieder an der 30-Prozent-Marke FOTO: dpa, spf fpt FOTO: dpa, spf fpt Teilen

2017-02-05

Mit dem Kanzlerkandidaten Martin Schulz kann sich die SPD weiter über einen Anstieg in der Wählergunst freuen. Im Sonntagstrend von Emnid für "Bild am Sonntag" schoss die SPD um sechs Punkte auf 29 Prozent in die Höhe.