Köln: Sergej W. bestreitet Anschlag auf BVB-Bus

Der mutmaßliche BVB-Täter Sergej W. will den Anschlag auf die Mannschaft des Fußballbundesligisten Borussia Dortmund nicht verübt haben. "Mein Mandant bestreitet die Tat", sagte Reinhard Treimer, Anwalt des Beschuldigten, dem NDR, WDR und der "Süddeutschen Zeitung". Dies habe der 28-Jährige auch gegenüber dem Haftrichter des Bundesgerichtshofs ausgesagt. Bisher hatte der in Untersuchungshaft sitzende W. zum Tatvorwurf geschwiegen.

Die Bundesanwaltschaft beschuldigt Sergej W., am 11. April unmittelbar vor dem Champions-League-Heimspiel gegen den AS Monaco in einer Hecke drei Sprengsätze neben dem vorbeifahrenden BVB-Bus gezündet zu haben. Der spanische Innenverteidiger von Borussia Dortmund, Marc Bartra, wurde dabei schwer an der Hand verletzt, das Spiel auf den folgenden Tag verschoben.

(sid)