Persönlich: Timothy Garton Ash . . . erhält den Karlspreis 2017

2017-01-22

Das dürfte Autokraten vom Schlage eines Recep Tayyip Erdogan gar nicht gefallen: Der renommierte britische Historiker und Publizist Timothy Garton Ash (61) soll in diesem Jahr mit dem Karlspreis der Stadt Aachen ausgezeichnet werden. Seit langem schon ficht Ash für umfassende Redefreiheit. In seinem gleichnamigen Buch, das im vorigen Jahr auf Deutsch erschien, formuliert er zehn Prinzipien für die Redefreiheit in der digitalen Welt, die universelle Gültigkeit beanspruchen. Regel Nummer eins lautet: "Alle Menschen müssen in der Lage und befähigt sein, frei ihre Meinung zu äußern." Gewaltsame Einschüchterung, so heißt es weiter, werde nicht akzeptiert. Von Detlev Hüwel