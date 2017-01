Volkswagen - ein Thema, das für viel Gesprächsstoff in den letzten Wochen gesorgt hat. Gemeint ist der Abgasskandal der Wolfsburger, doch darum geht es in diesem Bericht diesmal nicht, denn Volkswagen baut schon seit Jahrzehnten das typisch deutsche Auto schlechthin, den Golf. Von Christian Redzepov, 9c, Realschule Golzheim

Das aktuelle Modell, der Golf 8, bekommt eine so genannte PA, das bedeutet bei Volkswagen Produktaufwertung, mit dieser viele neue Designelemente, sowohl äußerlich als auch im Cockpit. In dem Innenraum des Kompaktwagens, werden künftig viele neue Materialien und Farben zur Kaufoption stehen. Technisch hat der Volkswagen nachgezogen, mit dem neuen digitalen Infotainment System des großen Bruders, dem Passat.

In Zukunft steht ein Head - up - Display wahlweise zur Verfügung, oder das neue Navigationssystem. Das Cockpit wirkt modernisiert und aufgefrischt. Die Verarbeitung ist wie gewohnt fehlerfrei und edel. Äußerlich bekommt der Golf 8 ein neues Stoßdämpferkleid und schmalere neue LED - Rückleuchten, die das Gesamtpaket verfeinern sollen. Zudem kann man künftig LED - Frontscheinwerfer gegen Aufpreis auch dazu bekommen, wenn man kein GTE, GTI, oder Golf R kaufen möchte. Eine weitere Neuheit sind die Endrohre, welche von nun an, wie bei den aktuellen Mercedes Modellen, in die Heckstoßstange integriert sind und somit eleganter auftreten. Eine große Neuheit der Motoren ist der neue Dreizylinder TSI Blue Motion, welcher 115 PS leistet und trotzdem 15% sparsamer daher kommt. Zudem wurde das Elektromodell GTE perfektioniert und leistet somit künftig 218 statt 204 PS. Das Drehmoment beträgt 400 Newtonmeter.

Der Verbrauch von 1,5 Litern pro 100 Kilometer hat sich trotz allem nicht verändert. Das Fahrwerk soll fortan mit der modernen Dämpferverstellung DCC optimiert werden und soll absofort den Spagat zwischen Komfort und Sport besser beherrschen, als es bisher der Fall war. Zusätzlich wird die Lenkung neu abgestimmt und wird ab März 2016 spürbar direkter werden. Überraschenderweise bleibt der Preis derselbe, mit 17.650€ für das Basismodell. Der neue Spitzenreiter überzeugt durch Technik, Komfort und Sportlichkeit. Die ebenfalls neuen Konkurrenten : Opel Astra, BMW 1 - er, oder Mercedes A, werden sich auf einen harten Kampf gegen den Golf einstellen, denn er macht alles besser, was vorher schon sehr gut war.