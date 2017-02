später lesen Top-Turnerin Iordache muss für Weltcup in Stuttgart absagen 2017-02-22T17:58+0100 2017-02-22T17:58+0100

Die rumänische Spitzenturnerin Larisa Iordache muss ihren geplanten Start beim Weltcup in Stuttgart vom 17. bis 19. März verletzungsbedingt absagen. Das teilten die Organisatoren des DTB-Pokals am Mittwoch mit. Die Stuttgart-Weltcupsiegerin von 2014 wird damit ebenso fehlen wie Claudia Fragapane. Die 19-jährige Britin ist wie Iordache verletzt. Für sie tritt nun ihre Teamgefährtin Alice Kinsella in Stuttgart an. Für Larisa Iordache gibt es keine Ersatzstarterin. Somit sind im Mehrkampf-Weltcup der Frauen am 18. März nur noch acht Turnerinnen vertreten, darunter die Deutschen Tabea Alt (Ludwigsburg) und Pauline Schäfer (Chemnitz) sowie die olympische Silbermedaillengewinnerin Angelina Melnikowa aus Russland. Für die Team Challenge, die parallel zum Weltcup stattfindet, haben insgesamt 23 Teams (15 Männer- und acht Frauen-Mannschaften) gemeldet. In den DTB-Teams werden unter anderem Marcel Nguyen und weitere Olympiastarter zu sehen sein. Bei den Männern sind sechs der acht besten Teams der Spiele von Rio 2016 - auch Olympiasieger Japan - am Start.