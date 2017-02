später lesen Operation nach Meniskusriss Rückschlag für Olympia-Held Toba FOTO: dpa, kno Teilen

Twittern





2017-02-09T12:58+0100 2017-02-09T12:58+0100

Olympia-Held Andreas Toba hat in der Rehabilitation nach seinem Kreuzbandriss bei den Spielen in Rio de Janeiro einen Rückschlag erlitten. Der deutsche Turn-Meister aus Hannover verletzte sich im Aufbau-Training bei einem Seitwärtssprung erneut am rechten Knie und ist am Donnerstag in Bremen am Meniskus operiert worden.