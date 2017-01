später lesen Volleyball United Volleys Rhein-Main erreichen Achtelfinale im CEV-Pokal Teilen

2017-01-18T21:22+0100

Die United Volleys Rhein-Main haben bei ihrer Europacup-Premiere das Achtelfinale im CEV-Pokal erreicht. Der Volleyball-Bundesligist aus Frankfurt gewann sein Zweitrunden-Rückspiel gegen OK Mladost Brcko aus Bosnien und Herzegowina am Mittwochabend mit 3:0 (25:13, 25:9, 25:13). Schon das Hinspiel hatten die Hessen glatt in drei Sätzen für sich entschieden. In der Runde der besten 16 treffen die United Volleys auf den belgischen Vertreter Topvolley Antwerpen oder den serbischen Pokalsieger Roter Stern Belgrad. Das Heimspiel, erneut in Rüsselsheim, ist für den 31. Januar geplant.