später lesen Frankfurt/Main DFB: Verfahren gegen Kölner Modeste eingestellt Teilen

Twittern





2017-01-31T18:42+0100 2017-02-01T10:31+0100

Top-Torjäger Anthony Modeste vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln ist nach seiner Tätlichkeit gegen Aytac Sulu (Darmstadt 98) am vergangenen Samstag mit einem blauen Auge davongekommen. Der DFB-Kontrollausschuss stellte die Ermittlungen überraschend ein, weil Schiedsrichter Robert Kampka (Mainz) die Szene während des Kölner 6:1 (3:0) in Hessen nun doch gesehen und eine "nicht angreifbare Tatsachenentscheidung" getroffen habe. Am Montag hatte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) noch mitgeteilt, Kampka habe auf Nachfrage erklärt, "diese Szene nicht gesehen zu haben".