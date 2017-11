später lesen Eishockey in der DEL Stürmer Caporusso kehrt nach Iserlohn zurück 2017-11-01T12:56+0100 2017-11-01T12:56+0100

Nach mehrmonatigem Intermezzo in Schweden kehrt Stürmer Louie Caporusso zu den Iserlohn Roosters in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) zurück. Wie der Club aus dem Sauerland am Mittwoch mitteilte, unterschrieb der 28-Jährige einen Vertrag bis 2019. Der gebürtige Kanadier spielte schon von 2015 bis zum Frühjahr dieses Jahres in Iserlohn, bevor er zum schwedischen Eliteliga-Club aus Brynäs wechselte. Nach nur 13 Spielen bat er dort um Vertragsauflösung. Sollten die Lizenzierungsunterlagen rechtzeitig eintreffen, könnte Caporusso bereits am Freitag im Auswärtsspiel bei den Eisbären Berlin wieder für die Roosters stürmen.