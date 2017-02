später lesen Borussia Mönchengladbach Zieht RB Leipzig das Tempo wieder an? FOTO: dpa, woi cul FOTO: dpa, woi cul 2017-02-17T21:58+0100 2017-02-19T00:00+0100

Eine "kleine Delle" haben sie ausgemacht, die Verantwortlichen von RB Leipzig. Die vergangenen beiden Spiele hat der Aufsteiger verloren, zuletzt beim 0:3 daheim gegen den Hamburger SV die wohl schwächste Saisonleistung bislang gezeigt. Am Sonntag in Gladbach (15.30 Uhr/Live-Ticker) will der Tabellenzweite wieder für eine Trendwende sorgen.