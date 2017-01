später lesen Französische Liga Favre verliert Tabellenführung mit Nizza FOTO: AP Teilen

OGC Nizza mit dem früheren Borussia-Trainer Lucien Favre ist nach vier Monaten an der Tabellenspitze abgelöst worden. Nizza kam gegen Schlusslicht FC Metz nicht über ein 0:0 hinaus, der AS Monaco gewann bei Olympique Marseille 4:1 (3:1) und übernahm die Führung in der Ligue 1.