Tottenham Hotspur hat in der englischen Premier League den sechsten Sieg in Serie gefeiert und zumindest vorübergehend Rang zwei erobert. Die Spurs bezwangen am Samstag nach einer überlegenen Vorstellung West Bromwich Albion mit 4:0 (2:0).