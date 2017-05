später lesen Juventus gegen FC Turin Remis im Turiner Stadtderby 2017-05-06T22:47+0200 2017-05-06T22:48+0200

Italiens Rekordmeister Juventus Turin hat trotz eines Unentschiedens im Stadtderby gegen den FC Turin weiter beste Aussichten auf den Meistertitel in der italienischen Serie A. Gonzalo Higuaín rettete dem Team des deutschen Nationalspielers Sami Khedira am Samstag beim 1:1 (0:0) mit einem Tor in der Nachspielzeit immerhin noch einen Punkt. Zuvor hatte der Serbe Adem Ljajic (52. Minute) den Außenseiter in Führung gebracht. Juventus hat als Tabellenführer immer noch acht Punkte Vorsprung auf den SSC Neapel, der sich nach einem 3:1 über Cagliari Calcio vorerst auf Rang zwei verbesserte. Die AS Rom mit Nationalverteidiger Antonio Rüdiger kann am Sonntag aber wieder an Neapel vorbeiziehen.