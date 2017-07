später lesen Nationalmannschaft Sternekoch Schmaus neuer DFB-Koch 2017-07-05T14:26+0200 2017-07-05T14:26+0200

Nach spielerischer Feinkost beim Confed Cup scheint auch für die kulinarische Zukunft bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gesorgt zu sein. Nach einem Bericht der Mittelbayerischen Zeitung wird Sternekoch Anton Schmaus künftig für das leibliche Wohl beim Weltmeister sorgen. Der 35-Jährige soll in den vergangenen Wochen bereits für das Team von Bundestrainer Joachim Löw in Russland gekocht haben, als die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) den Confed Cup gewann. Dem Bayerischen Rundfunk sagte der Regensburger am Mittwoch jedoch, dass es noch keine schriftliche Einigung mit dem DFB gebe. Auch wollte er nicht bestätigen, bereits in Russland für die Nationalmannschaft gekocht zu haben. Schmaus würde die Nachfolge von Holger Stromberg antreten. Dieser gab Ende Januar nach zehn Jahren bekannt, nicht mehr für die DFB-Elf zu kochen und nur noch als Ernährungsberater zur Verfügung zu stehen.