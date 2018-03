später lesen Schlägerei zwischen Ultras und Hools Razzia wegen gewaltsamer Zusammenstöße 2018-03-09T09:30+0100 2018-03-09T09:31+0100

Etwa drei Monate nach Auseinandersetzungen zwischen gewaltbereiten Fußballfans am Rande einer Partie der Fußballbundesliga in Bremen hat die Polizei am Freitag eine Großrazzia in drei Bundesländern gestartet.