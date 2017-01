später lesen Leichtathletik Holzdeppe verpasst auch im zweiten Anlauf die EM-Norm Teilen

Stabhochspringer Raphael Holzdeppe (27) hat erneut die Norm für die kommenden Hallen-Europameisterschaften der Leichtathleten in Belgrad (3. bis 5. März) verpasst. Der Ex-Weltmeister aus Zweibrücken wurde bei einem Meeting in Cottbus mit übersprungenen 5,73 m Zweiter und scheiterte anschließend an den für Belgrad geforderten 5,78 m. Bei seinem Saisoneinstieg hatte Holzdeppe 5,58 m geschafft. "Ich möchte mich von Wettkampf zu Wettkampf steigern. Das ist mir gelungen. Ich fühle mich gut", sagte Holzdeppe, der sich dem Olympiavierten Piotr Lisek (Polen/5,92) geschlagen geben musste. "Piotr Lisek war so stark, den hätte ich heute nicht schlagen können", sagte Holzdeppe.