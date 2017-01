Die Vierfach-Mutter trug während des Halbfinals ihres Gatten bei den Australian Open einen pinken Pulli mit einem Tigerkopf und der Aufschrift "L'Aveugle par Amour" (Blind vor Liebe).

In den sozialen Netzwerken wurde das gute Stück der gebürtigen Slowakin als "Pyjama" und "peinlicher Fehlgriff" abgetan. Das Signalfarben-Teil aus Strick ist allerdings von Gucci - und kostet rund 1500 Dollar.

Roger Federer schien der Pullover nicht zu stören. Der Schweizer gewann im Halbfinale gegen seinen Landsmann Stan Wawrinka mit 7:5, 6:3, 1:6, 4:6 und 6:3. Im Finale am Sonntag trifft Federer auf Rafael Nadal. Der Spanier hatte sich in einem wahren Tennis-Krimi gegen Grigor Dimitrow (Bulgarien/Nr. 15) durchgesetzt.

Is mirka going to the next bad taste party after this win?😂 #Federer #AusOpen #Mirka #NicePullover pic.twitter.com/Y6V92Ij10d