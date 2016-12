Am Mittwoch hat Ana Ivanovic ihre aktive Tennis-Karriere für beendet erklärt. Zwei Tage später meldete sich ihr Mann, Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger, über die sozialen Medien zu Wort.

Er habe tiefsten Respekt vor ihrer Entscheidung, twitterte der 32-Jährige über seinen offiziellen Account. "Du warst immer eine Inspiration für andere. Außerdem bist du eine wundervolle Frau und Ehefrau." Dazu setzte Schweinsteiger ganz romantisch ein rotes Herzchen. Das Paar hatte sich im Juli in Venedig das Ja-Wort gegeben.

My deepest respect for your decision to retire. You have always been an inspiration for others. Also, you are a wonderful woman and wife ❤ pic.twitter.com/IuUaSradtG — Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) December 30, 2016

Die frühere Tennis-Weltranglistenerste Ivanovic hatte aufgrund anhaltender Verletzungsprobleme ihre Profi-Laufbahn nach 13 Jahren beendet. "Es war eine schwierige Entscheidung. Ich war zuletzt viel verletzt", hatte die 29-Jährige in einer Facebook-Botschaft an ihre Fans gesagt: "Aber ich habe meine Träume gelebt. Ich habe so viele erinnerungswürdige Matches bestritten. 2008 habe ich Höhen erlebt, von denen ich nie zu träumen gewagt hätte."

In jenem Jahr gewann die Serbin die French Open und thronte insgesamt zwölf Wochen lang an der Spitze der Damen-Weltrangliste. In den folgenden Jahren hatte Ivanovic allerdings immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, hoffte acht Jahre vergeblich auf den nächsten Einzug in ein großes Finale.

2016 bestritt Ivanovic lediglich 31 Matches (15 Siege) und beendete die Saison bereits im August vorzeitig aufgrund einer Handgelenkverletzung. In der Weltrangliste rutschte sie auf den 65. Rang ab, schlechter war sie am Ende einer Saison zuletzt 2004 als 17-Jährige gewesen.

Ivanovic gewann 15 Titel auf der WTA-Tour und erreichte drei Grand-Slam-Finals (Niederlagen 2007 in Paris und 2008 in Melbourne). Letztmals stand sie 2015 bei den French Open in der Vorschlussrunde eines Major-Turniers. Ihren letzten Titel gewann sie im September 2014 in Tokio.

