später lesen Tennis Witthöft scheidet im Halbfinale von Budapest aus 2017-02-25T16:45+0100 2017-02-25T16:45+0100

Fed-Cup-Spielerin Carina Witthöft (Hamburg) hat in Budapest den ersten Einzug in ein Finale auf der WTA-Tour verpasst. In der Vorschlussrunde unterlag die Weltranglisten-83. der Tschechin Lucie Safarova (Nr. 2) mit 4:6, 3:6. Nach 1:22 Stunden verwandelte die Nummer 47 der Welt ihren ersten Matchball. Damit sind die Hoffnungen auf ein deutsches Endspiel bei der mit 250.000 Dollar dotierten Hallen-Veranstaltung geplatzt. Im Anschluss kämpft noch Witthöfts Fed-Cup-Teamkollegin Julia Görges (Bad Oldesloe/Nr. 3) gegen die topgesetzte Lokalmatadorin Timea Babos um den Finaleinzug.