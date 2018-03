später lesen Dallas verpasst Play-offs Dirk Nowitzki - Urlaub oder Ruhestand? FOTO: ap 2018-03-11T14:29+0100 2018-03-11T14:36+0100

Dirk Nowitzki ist mit den Dallas Mavericks auch in dieser Saison nicht in den Play-offs der NBA dabei. Am 10. April geht der Würzburger in den Urlaub - oder in den Ruhestand?