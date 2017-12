Ski alpin

Alpin-Saison 17/18: Fragen und Antworten

In Sölden/Österreich beginnt am Wochenende traditionell die Weltcup-Saison der Alpinen. Am Samstag fahren die Frauen einen Riesenslalom, am Sonntag die Männer. Geplant sind weitere 77 Wettbewerbe an 31 Orten. Höhepunkt des Winters sind die Olympischen Spiele, ausgetragen in Pyeongchang/Südkorea vom 9. bis 25. Februar. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Saisonstart.mehr