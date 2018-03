Skispringen in in Planica

Richard Freitag hat beim Skifliegen in Planica das Podest zwar verpasst, dennoch den zweiten Platz im Gesamtweltcup perfekt gemacht. Markus Eisenbichler blieb dagegen weit hinter den Erwartungen zurück.

Im vorletzten Einzelwettkampf der Saison kam der WM-Dritte aus Aue beim Erfolg des schon als Weltcupsiegers feststehenden Polen Kamil Stoch auf Platz sechs und kann damit nicht mehr vom Norweger Daniel Andre Tande verdrängt werden. Skiflug-Weltmeister Tande war wie Olympiasieger Andreas Wellinger in Planica in der Qualifikation ausgeschieden.

"Es hat richtig Spaß gemacht, es sind noch ein paar Reserven da", sagte Freitag im ZDF. Bundestrainer Werner Schuster meinte: "Richard hat einen guten Wettkampf gemacht, es freut mich für ihn."

Stoch flog bei seinem 30. Karrieresieg auf 245,0 sowie 234,0 m und setzte sich mit 455,9 m vor dem Norweger Johann Andre Forfang (452,2) und Weltrekordler Stefan Kraft aus Österreich (443,0) durch. Freitag, der mit 234,5 und 232,0 m auf 431,2 Punkte kam, lag rund zehn Meter hinter Kraft zurück.

Der deutsche Rekordhalter Markus Eisenbichler (Siegsdorf) blieb als 15. mit 218,5 und 224,0 m hinter den Erwartungen zurück. Stephan Leyhe (Willingen) zeigte als 21. (215,0+211,0 m) eine solide Leistung. Andreas Wank (Hinterzarten) als 24. (210,0+215,5 m) m und Pius Paschke (Kiefersfelden) als 27. (210,5+219,0) m sammelten ebenfalls noch Weltcup-Punkte.

Gregor Schlierenzauer, der am Donnerstag in der Qualifikation mit 253,5 m Krafts Weltrekordweite egalisiert, dabei aber in den Schnee gegriffen hatte, kam diesmal nicht über 210,5 und 194,0 m sowie Platz 19 hinaus.

Der derzeit völlig außer Form springende Wellinger (Ruhpolding) hatte als 56. die Qualifikation für den Wettkampf der besten 40 klar verpasst. Es war das erste Mal in Wellingers Karriere, dass er in einer Vorausscheidung scheiterte. Auch Tande, Sloweniens Jungstar Domen Prevc sowie der Team-Olympiazweite Karl Geiger (Oberstdorf) waren in der Qualifikation hängengeblieben.

Am Samstag steht in Planica ein Teamfliegen an. Ob Wellinger dabei sein wird, ließ Bundestrainer Schuster offen. Abgeschlossen wird die Saison am Sonntag (jeweils 10.00 Uhr) mit einem weiteren Einzelwettkampf.

(sid)