EU-Kommission: Apple soll bis zu 13 Milliarden Euro Steuern nachzahlen

Apple soll bis zu 13 Milliarden Euro Steuern nachzahlen

2016-08-30T11:56+0200 2016-08-30T12:42+0200

Apple hat nach einer Entscheidung der EU-Kommission unrechtmäßige Steuervergünstigungen von bis zu 13 Milliarden Euro in Irland erhalten. Irland müsse die rechtswidrige Beihilfe nun zurückfordern. Apple will in Berufung gehen.