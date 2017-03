später lesen 60 Jahre Römische Verträge Düsseldorfer demonstrierten für Europa FOTO: Hans-Juergen Bauer 2017-03-25T15:09+0100 2017-03-25T15:09+0100

Hunderte Menschen haben am Samstag in Düsseldorf für ein freies und soziales Europa demonstriert. Auf dem Burgplatz in der Altstadt traten sie gegen eine Rückkehr zu Nationalismus und Abschottung ein.