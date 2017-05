später lesen Neuss Laschet und Schulz im Wahlkampf-Endspurt FOTO: C 2 FOTO: C 2 2017-05-12T20:03+0200 2017-05-13T00:00+0200

Neuss (-nau/wilp) Der Kampf um die letzten unentschlossenen Wähler verlangt von den Wahlkämpfern Durchhaltevermögen - und das bis zur letzten Minute. Das gilt für die Direktkandidaten in den drei Landtagswahlkreisen an Gillbach und Erft, aber auch für die Politprominenz, für die sich im Schlussspurt Termin an Termin reiht.