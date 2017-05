Die Zahl der neuen Flüchtlinge im Rhein-Kreis Neuss gehen immer weiter zurück. Im ersten Quartal 2017 wurden den acht Kommunen bislang 127 neue Asylbewerber zugewiesen - 2016 waren es im selben Zeitraum noch fast viermal so viele.

Clemens Boisseree

1989 in Köln geboren. Studierte an der dortigen Hochschule Online-Journalismus und arbeitete parallel für die Ruhr Nachrichten und die NRZ. Zwischen 2014 und 2016 Volontär beim General-Anzeiger in Bonn und anschließend Sportredakteur der Mitteldeutschen Zeitung in Halle (Saale). Seit April 2017 zurück im Rheinland und als als Cross-Media Reporter für RP Online unterwegs. Liebt Köln, Podcasts, Netflix, Basketball und Borussia Dortmund. Auf Twitter und Instagram unter @bvboisseree zu finden.