London: Britische Premierministerin will harten Bruch mit der EU

Großbritanniens Premierministerin Theresa May strebt einen klaren Bruch mit der EU an. Es werde keine Teilmitgliedschaft geben oder irgendetwas, "das uns halb drinnen, halb draußen lässt", sagte die Regierungschefin gestern in einer Grundsatzrede. Das Königreich solle aus dem Binnenmarkt und der Zollunion austreten und stattdessen ein Freihandelsabkommen mit der EU vereinbaren.