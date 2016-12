später lesen Persönlich Tomomi Inada . . . provoziert China und Südkorea Teilen

Diplomatisches Fingerspitzengefühl hat Japans Verteidigungsministerin Tomomi Inada (57) wohl nicht. Die rechtskonservative Politikerin, die an der Waseda-Universität Jura studiert hat, besuchte den umstrittenen Yasukuni-Schrein in Tokio, die Gedenkstätte für die Kriegstoten ihres Landes. Dort wird der 2,5 Millionen Seelen der in den Kriegen für das japanische Kaiserhaus Gestorbenen gedacht. Von Godehard Uhlemann