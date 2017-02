Sport-Gymnastin Jana Berezko-Marggrander beendet mit 21 Jahren ihre sportliche Laufbahn. Die Olympia-Teilnehmerin von London 2012 und Rio de Janeiro 2016 will sich auf ihre berufliche Ausbildung konzentrieren. Die teilte der Deutsche Turner-Bund am Mittwoch mit.

Vor wenigen Monaten hatte Berezko-Marggrander in Rio de Janeiro als erste deutsche Gymnastin überhaupt ihren zweiten olympischen Auftritt gefeiert und war in Brasilien 18. im Mehrkampf geworden. Bis Ende September bleibt die Schmidenerin Mitglied der Sportfördergruppe der Bundeswehr und wird ihren Körper auf den Ausstieg aus dem Leistungssport vorbereiten. "Ich muss erst einmal abtrainieren. Das benötigt zwischen drei und sechs Monaten", erklärte sie in einer DTB-Mitteilung.

Parallel will sie auch die Chance nutzen, Erfahrung bei einigen Berufs-Praktika zu sammeln. "Ich habe bestimmte Vorstellungen, was ich machen möchte. Ich werde nun in verschiedene Sparten reinschnuppern und versuchen herauszufinden, ob sich meine Vorstellungen mit der Realität decken. Auch eine duale Ausbildung könnte ich mir vorstellen", sagte die Gymnastin.

(dpa)