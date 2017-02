später lesen 1. FC Köln Torhüter Timo Horn nimmt Lauftraining auf Teilen

Torwart Timo Horn hat beim Bundesligisten 1. FC Köln am Mittwoch erstmals nach langer Verletzungspause wieder eine Laufeinheit absolviert. Der 23 Jahre alte olympische Silbermedaillengewinner von Rio de Janeiro war im November am rechten Knie operiert worden und fehlte dem Team von Chefcoach Peter Stöger seitdem. Wann Horn in das Mannschaftstraining zurückkehren kann, ist nach wie vor ungewiss.