Bayer Leverkusen hat auch dank eines historischen Tores von Karim Bellarabi seinen Aufwärtstrend fortgesetzt. Der 26 Jahre alte Nationalspieler leitete das verdiente 3:1 (2:0) beim FC Augsburg mit dem 50.000 Treffer der Bundesliga-Geschichte ein. Von Dorian Audersch, Augsburg

In der 23. Minute war es soweit: Karim Bellarabi hatte dafür gesorgt, dass zum 50.000. Mal ein Ball in der Bundesliga die Torlinie überquerte. Mit dem rechten Fuß schloss der Nationalspieler eiskalt eine maßgeschneiderte Flanke von Kai Havertz ab. Eingeleitet wurde der Spielzug, der in etwaigen Saisonrückblicken wieder auftauchen dürfte, von Julian Brandt und Chicharito.

Bellarabis Platz in den Geschichtsbüchern ist sicher – ebenso wie die Tatsache, dass sich die Werkself weiter an die internationalen Plätze heranpirscht. Der 3:1 (2:0)-Sieg bringt mit 30 Zählern vorläufig Rang acht.

FOTO: dpa, puc hpl

"Wir haben bis auf die erste Viertelstunde in der zweiten Halbzeit ein überragendes Spiel gemacht und verdient gewonnen", sagte ein zufriedener Bayer-Torwart Bernd Leno nach dem Schlusspfiff bei Sky und Jubiläums-Torschütze Bellarabi sagte: "Ich freue mich erstmal über die drei Punkte. Ich habe die Zahl gar nicht im Kopf gehabt, freue mich jetzt aber über dieses besondere Tor."

Augsburg bleibt Bayers Lieblingsgegner

Die Statistik vor dem Spiel war ebenso eindeutig: Noch nie hat Bayer 04 ein Pflichtspiel gegen den FC Augsburg verloren. Dabei bleibt es. Roger Schmidt vertraute im fiesen Augsburger Nieselregen weitgehend der Startelf, die den überzeugenden 3:0-Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Samstag herausgespielte – mit einer Ausnahme: Für den gelbgesperrten Ömer Toprak rückte der genesene Aleksandar Dragovic in die Innenverteidigung.

Der FC Augsburg mauerte nicht – im Gegenteil. Die erste Ecke des Spiels brachte noch nichts für die Gastgeber, aber etwas später kam Georg Teigl zumindest halbgefährlich zum Abschluss (6.). Danach kam auch Bayers Offensive ins Rollen. Kai Havertz tauchte nach Zuspiel von Karim Bellarabi völlig frei vor Marvin Hitz auf, der den Schuss des 17-Jährigen aus spitzem Winkel allerdings parieren konnte (7.). Den folgenden Eckball köpfte Chicharito auf das Tornetz. Eine längere Behandlungspause für Tin Jedvaj (13.) unterbrach daraufhin den Spielfluss und Augsburg fand zunächst besser wieder hinein. Der Schuss des Südkoreaners Ja-Choel Koo, der Dragovic alt aussehen ließ, ging haarscharf an Bernd Lenos Tor vorbei (18.). Fünf Minuten später folgte Bellarabis Jubliäumstor.

Die Augsburger blieben dennoch weiterhin gefährlich – auch, weil Chicharito (28.) und Bellarabi (32.) weitere gute Gelegenheiten vergaben. Nur Lenos Brust verhinderte den Ausgleich durch den stark aufspielenden Koo, der frei in Bayers Strafraum zum Abschluss kam (33.). Chicharito machte es in der 40. Minute besser und erzielte mit einem wuchtigen Linksschuss aus wenigen Metern das 2:0. Dass Kapitän Lars Bender kurz vor der Pause mit muskulären Problemen angeschlagen ausgewechselt werden musste, trübte indes die Stimmung ein wenig.

Leno verhinderte nach Wiederanpfiff erneut gegen Koo den Anschlusstreffer (51.), eher er sich Dominik Kohr geschlagen geben musste (60.). Die Vorlage kam (natürlich) von Koo. Bayer 04 ließ sich aber – im Gegensatz zu manch anderem Spiel – davon nicht groß beeindrucken und legte postwendend nach: Chicharito traf nach einem starken Havertz-Pass zum 3:1 (65.) und ging direkt danach für Julian Baumgartlinger vom Platz. Ernsthaft in Gefahr geriet Bayers zweiter Dreier in Folge aber nicht mehr.