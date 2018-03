später lesen Titel am 27. Spieltag möglich So wird der FC Bayern am Wochenende schon Meister FOTO: afp, dg 2018-03-12T15:01+0100 2018-03-12T15:20+0100

Bayern München kann schon am Sonntag im Auswärtsspiel bei RB Leipzig die 28. deutsche Meisterschaft der Vereinsgeschichte feiern. Erst einmal in der Historie der Bundesliga (2013/2014) fiel die Entscheidung schon am 27. Spieltag.