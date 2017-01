Bundesligist Borussia Dortmund steht unmittelbar vor der Verpflichtung des schwedischen Sturm-Talents Alexander Isak von AIK Solna. Wenn man einem Foto aus dem Netz glaubt, hat er sogar schon unterschrieben.

Auf seinem Instagram-Account postete der nigerianische Fußballer Dickson Etuhu ein Bild, das Isak mit BVB-Sportdirektor Michael Zorc zeigt. Beide grinsen fröhlich, vor Isak liegt offensichtlich der Vertrag. Etuhu und Isak spielten gemeinsam bei Solna. Etuhus Instagram-Profil ist privat, also nur für bestätigte Follower sichtbar, aber natürlich fand das Bild dennoch seinen Weg in die Öffentlichkeit.

Haha, nya tider nu. Dickson är den som till slut bekräftar att Isak skrivit på för Dortmund. What a fucking legend. pic.twitter.com/Iy3VGIYX28 — Garrick (@ImGarrick) January 23, 2017

"Wahre Qualität wird früh erkannt. Dortmund hat unglaubliche junge Spieler", schrieb Etuhu laut Twitter-Screenshot zu dem Bild. "Ich bin froh, dass wir zusammen spielen konnten. Jetzt geh und werde der Top-Spieler, der du, wie wir alle glauben, sein wirst."

Isak wird in seiner Heimat bereits als Nachfolger von Superstar Zlatan Ibrahimovic gehandelt. In der abgelaufenen Spielzeit erzielte er zehn Tore in 24 Spielen. Schon mit 16 Jahren debütierte er in der Meisterschaft, mit 17 Jahren und 113 Tagen ist er zudem jüngster schwedischer Nationalspieler.

Eine offizielle Bestätigung steht allerdings noch aus. Der BVB hätte sicher lieber selbst als erstes ein Foto von der Vertragsunterzeichnung veröffentlicht.

(areh)