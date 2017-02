später lesen Massenschlägerei in Moabit Hertha- und Frankfurt-Fans prügeln sich vor Spiel in Berlin FOTO: dpa, spf fpt FOTO: dpa, spf fpt 2017-02-25T15:21+0100 2017-02-25T15:57+0100

Rund 60 Fußball-Fans von Hertha BSC und Eintracht Frankfurt sind am Samstag in Berlin-Moabit vor dem Bundesliga-Spiel der beiden Teams am Abend aneinandergeraten.