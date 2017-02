"Speziell im Hinblick auf die kommende Spielzeit sind wir sehr froh, dass wir André an uns binden konnten", hatte Trainer Friedhelm Funkel unmittelbar nach Hoffmanns Verpflichtung gesagt. Zu Beginn der Rückrunde war der 23-Jährige dann tatsächlich noch keine Hilfe: Er zog sich einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zu.

Bislang war Hoffmann nur eine Verstärkung im Konjunktiv

Seit Sommer 2014 stand der Verteidiger verletzungsbedingt nur 17 Mal auf dem Platz. In Hannover war die Geduld schließlich zu Ende. "Ich hatte Pech. Hannover hat früh die Tür zugemacht", sagte Hoffmann. Fortuna rieb sich die Hände, immerhin sind die sportlichen Qualitäten des bundesligaerfahrenen Abwehrmannes unbestritten.

Bislang war Hoffmann nur eine Verstärkung im Konjunktiv. Dabei hatte sich der gebürtige Essener viel vorgenommen: "Die Vorfreude auf die Partie ist riesig, ich will der Mannschaft so schnell wie möglich helfen", betonte er vor dem Sandhausen-Spiel: "Gerne in der Innenverteidigung, da spiele ich am liebsten." Am Ende musste er zusehen, wie seine Kollegen an der Aufgabe scheiterten.

Funkel hat in Fürth die Qual der Wahl

Mittlerweile sind drei Spiele gespielt. Die defensive Ordnung fand Fortuna zuletzt beim 1:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern wieder. Kevin Akpoguma und Kaan Ayhan verteidigten in der Abwehrzentrale. Es ist durchaus möglich, dass das Duo erst einmal zusammenbleiben wird. Denn das Mittelfeld, in dem Ayhan in der Hinrunde gesetzt war, ist mit Adam Bodzek, Oliver Fink und Marcel Sobottka gut bestückt.

FOTO: Falk Janning

Funkel hat damit hinten die Qual der Wahl, wenn es am Samstag (13 Uhr/Live-Ticker) gegen die SpVgg Greuther Fürth geht: Alexander Madlung ist nach seiner Gelbsperre zurück, Robin Bormuth hat auf der Ersatzbank Kraft gesammelt und Hoffmann ist endlich beschwerdefrei, er trainiert seit der vergangenen Woche wieder mit.

Chance auf Pflichtspiel-Debüt am Samstag ist gering

Am Dienstag übten die Fortunen Flanken. Akpoguma und Ayhan spielten erneut zusammen im Zentrum, einer der beiden musste sich immer mit Madlung abwechseln. Bormuth und Hoffmann machten dieselbe Übung gemeinsam, allerdings in Trainingsgruppe zwei.

Hoffmanns Chance auf ein Pflichtspiel-Debüt in Fürth sind also äußerst gering. "Ich bin froh, wieder voll im Mannschaftstraining zu sein und habe keine Probleme mehr", sagte der Verteidiger – und ergänzte pessimistisch. "Ob es für Fürth schon reicht, kann ich nicht sagen." Das sei aber ohnehin die Entscheidung des Trainers. "Wichtig ist, jetzt einfach auf 100 Prozent zu kommen."

In den kommenden Wochen ist mit dem 23-Jährigen definitiv zu rechnen: Möglicherweise schon, wenn der FC Heidenheim am 25. Februar in der Esprit-Arena antritt. Vielleicht probiert es Funkel ja dann mal mit der im Trainingslager eingeübten Dreierkette.