Alex Sandro fällt bei Brasilien aus 2018-03-20

Die brasilianische Fußball-Selecao beklagt für die Länderspiele am Freitag in Moskau und kommenden Dienstag in Berlin gegen Weltmeister Deutschland den nächsten Ausfall. Nach der verletzungsbedingten Absage von Linksverteidiger Filipe Luis wurde nun auch dessen Nachrücker Alex Sandro wegen muskulärer Probleme im rechten Oberschenkel aus dem Kader gestrichen.