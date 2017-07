später lesen Spanien Real leiht Coentrao zu Sporting aus 2017-07-05T14:35+0200 2017-07-05T14:35+0200

Champions-League-Sieger Real Madrid hat den portugiesischen Fußball-Nationalspieler Fabio Coentrao (29) für die kommende Saison in dessen Heimat zu Sporting Lissabon ausgeliehen. Das teilte der spanische Rekordmeister am Mittwoch mit. Coentrao war 2011 für 30 Millionen Euro von Benfica Lissabon zu Real gewechselt. Auch aufgrund zahlreicher Verletzungen spielte der linke Außenverteidiger bei den Königlichen zuletzt keine Rolle mehr. Sein Vertrag in Madrid läuft noch bis 2019.