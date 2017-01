später lesen Gelsenkirchen Schalke holt Caligiuri aus Wolfsburg Teilen

2017-01-25T18:27+0100 2017-01-26T09:04+0100

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hat am Mittwoch Daniel Caligiuri verpflichtet. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb nach erfolgreichem Medizincheck einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020, teilten die Gelsenkirchener mit. Die an Ligakonkurrent VfL Wolfsburg zu zahlende Ablösesumme soll bei geschätzten 2,5 Millionen Euro liegen. "Wir haben nach einem flexiblen Spieler Ausschau gehalten, der sowohl links als auch rechts spielen kann und die Bundesliga kennt. Beides trifft auf Daniel Caligiuri zu", sagte der Schalker Sportvorstand Christian Heidel. Mit dem Transfer reagiert der FC Schalke vor allem auf den langfristigen Ausfall von Abdul Rahman Baba, der sich einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. Caligiuri erzielte zwölf Tore in 97 Erstligapartien für die Wolfsburger.