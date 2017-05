später lesen Tennis Haas bestreitet Auftakt in München gegen Ukrainer Stachowski 2017-04-29T16:54+0200 2017-04-29T16:54+0200

Tommy Haas bekommt es auf seiner Abschiedstournee bei den BMW Open in München mit Sergej Stachowski aus der Ukraine zu tun. Der mittlerweile 39 Jahre alte Tennis-Profi bestreitet seine Auftaktpartie bei dem Sandplatz-Turnier am Montag gegen die Nummer 101 der Weltrangliste. Dies ergab die Auslosung am Samstag. Titelverteidiger Philipp Kohlschreiber trifft in seinem Erstrundenmatch auf den Norweger Casper Ruud. Mischa Zverev und Dustin Brown bestreiten auf dem Gelände des MTTC Iphitos ein rein deutsches Auftaktduell. Erreicht Haas die zweite Runde, trifft er auf den Sieger der Partie Jan-Lennard Struff gegen Daniel Masur.